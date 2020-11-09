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В Гомельской области вводят обязательный масочный режим

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  • 9.11.2020, 10:41
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В Гомельской области вводят обязательный масочный режим

Отмечается, что маски необходимы и в объектах общепита, исключение – время приема пищи.

С сегодняшнего дня в Гомельской области вводят обязательный масочный режим. Об этом заявил «губернатор» Геннадий Соловей, пишут «Сильные новости».

С 9 ноября жители области должны будут ходить в масках в магазины, аптеки, учреждения здравоохранения, культуры и образования, банки, объекты бытового обслуживания. В общественном транспорте также теперь нужно ездить в средствах защиты. Отмечается, что маски необходимы и в объектах общепита, исключение – время приема пищи.

Данное решение связано с тем, что горожане не соблюдают социальную дистанцию. Также будет сокращено количество массовых мероприятий, а большая часть совещаний будет проходить посредством видеоконференций.

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