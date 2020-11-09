Родители студентов МГЛУ пригрозили не платить за учебу 2 9.11.2020, 11:11

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Они возмущены происходящим в вузе.

Родители и законные представители студентов Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ), ставшего с начала сентября одним из наиболее "протестных" вузов, опубликовали обращение к ректору Наталье Лаптевой, сообщает "Еврорадио".

"Мы требуем отменить приказы об отчислении и безусловно восстановить всех студентов, отчисленных 29.10.2020 г., а также прекратить начатый процесс отчисления других студентов университета", — требуют родители.

Отчисления авторы обращения считают незаконными и политически мотивированными.

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"Мы требуем прекратить увольнения и преследование преподавателей, которые открыто выражают гражданскую позицию, в том числе отстаивают права отчисленных студентов. Пренебрежительное, политически мотивированное отношение со стороны администрации МГЛУ к наиболее ценному ресурсу университета — кадрам — приводит к снижению качества образовательных программ и, как следствие, снижению уровня подготовки студентов. Тем самым администрация МГЛУ нарушает взятые на себя обязательства по обеспечению качества образования согласно ст. 24 Устава МГЛУ", — отмечают авторы обращения.

Родители студентов, обучающихся на платной форме, грозят приостановить оплату учебы.

Также родители высказываются против насилия в отношении студентов и требуют от администрации пойти на диалог со студенческими инициативами.

По состоянию на утро понедельника 9 ноября под обращением подписалось более 130 родителей.

Ранее подобное обращение сделали родители студентов БГУИР. Они тоже грозят не оплачивать обучение, пока нарушаются права их детей.

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