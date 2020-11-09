Ученые назвали самый полезный напиток для сердца 4 9.11.2020, 11:23

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В исследовании австралийских специалистов приняли участие 53 тысячи человек.

Для того, чтобы укрепить свое сердце совсем не обязательно пить горстями таблетки. Медики рассказали, что некоторые напитки помогают сохранить сердце здоровым, например, чай, пишет orthodox.od.ua.

Австралийские ученые пришли к выводу, что ежедневное употребление чашки чая существенно снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. В исследовании приняли участие 53 тысячи человек. Примерно у пятой части испытуемых имелись те или иные заболевания или нарушения в работе сердечно-сосудистой системы.

В результате они пришли к выводу, что те, кто пьет хотя бы одну чашку чая каждый день, реже страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, в частности, ишемии, инсульта, инфаркта и сердечной недостаточности. Как считают медики, целительное действие чая заключается в большом содержании флавоноидов.

Это растительные антиоксиданты, которые очень эффективно борются с воспалительными процессами в человеческом организме. Особенно богат антиоксидантами зеленый чай, но благодаря ферментации он обладает другими полезными для здоровья свойствами.

Ученые посоветовали всем употреблять ежедневно примерно две чашки чая или горсть черники, которая тоже очень богата этими антиоксидантами.

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