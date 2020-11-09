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Мэрия Вильнюса бесплатно раздает жителям таблетки йода из-за запуска БелАЭС

  • 9.11.2020, 11:34
  • 1,971
Мэрия Вильнюса бесплатно раздает жителям таблетки йода из-за запуска БелАЭС
Фото: ТАСС

Таблетки йода будут выдавать бесплатно до 17 ноября.

Эти таблетки распространяются среди населения в профилактических целях в связи с запуском Островецкой атомной электростанции (АЭС) в Беларуси. Они созданы для защиты щитовидной железы от вредного воздействия радиоактивного йода сообщает 15min.lt.

Таблетки йода будут выдавать бесплатно до 17 ноября. Минздрав Литвы закупил 4 миллиона йодных таблеток для распространения среди жителей 16 муниципалитетов, расположенных в 100 км от БелАЭС.

Мэрия сообщает, что таблетки йода нужно принимать только в случае ядерной аварии на БелАЭ и после рекомендаций госорганов.

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