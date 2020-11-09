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В одной из школ Несвижа произошла вспышка коронавируса

  • 9.11.2020, 11:36
  • 1,819
В одной из школ Несвижа произошла вспышка коронавируса

Болеют учителя и дети.

Родители школьников из Несвижа, сообщают о вспышке коронавируса в школе №3.

- В школе №3 города Несвижа болеют дети и учителя, - пишут читатели телеграм-канала «Хартия-97». - Почему никто ничего не делает? Детей, которые находились в контакте с заболевши учителем и учениками, не отправляют на карантин. Руководство школы, может хватит думать только о себе? Задумайтесь о детях. Мы, родители, очень обеспокоены ситуацией и не будем с этим мириться».

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