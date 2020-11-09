Как Безос, Гейтс и другие американские бизнес-лидеры отреагировали на победу Байдена 9.11.2020, 11:55

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Джо Байден

Новоизбранный президент США получил поздравления от топовых бизнесменов.

7 ноября стало ясно, что выборы в США выигрывает Джо Байден. Как представители американского бизнеса поздравили его с победой — обзор «Нового времени».

Джефф Безос, глава и основатель Amazon

«Единство, сочувствие и порядочность — не черты прошлой эпохи. Поздравляю избранного президента Джо Байдена и избранную вице-президента Камалу Харрис. Проголосовало рекордное количество людей. Этим американский народ еще раз доказал, что наша демократия сильна».

Билл Гейтс, сооснователь Microsoft

«Поздравляю избранного президента Байдена и избранную вице-президента Харрис. Спасибо сотрудникам избирательных комиссий и активистам кампании, которые неустанно работали над тем, чтобы рекордное количество американцев могло проголосовать и голоса были подсчитаны в такое сложное для нашей страны время.

С нетерпением жду совместной работы с новой администрацией и лидерами обеих сторон в Конгрессе, чтобы взять под контроль пандемию, привлечь партнеров по всему миру к решению таких проблем, как нищета и изменение климата, а также чтобы бороться с неравенством и создавать возможности в стране".

Брэд Смит, президент Microsoft

«Как и в 2016 году, сегодня мы поздравляем избранного президента и избранную вице-президента Джо Байдена и Камалу Харрис.

Выборы в этом году превратились в очень долгую и напряженную неделю, многие американцы были прикованы к экранам, с нетерпением ожидая результатов. Было обычным делом слышать, как эксперты размышляют о том, что мы как страна редко бывали настолько разделенными. Если это действительно так, становится очевидным, что если мы хотим двигаться вперед как нация, мы должны построить новые мосты, чтобы перекрыть разделяющие нас разрывы".

Джеймс Даймон, гендиректор JPMorgan Chase

«Пришло время для единства. Мы должны уважать результаты президентских выборов в США и, как и с каждыми выборами, уважать решение избирателей и поддерживать мирную передачу власти. Мы более сильны как страна, когда относимся друг к другу с достоинством, разделяем приверженность общей цели и едины в борьбе с серьезными вызовами. Независимо от наших политических взглядов, давайте объединимся, чтобы укрепить нашу необыкновенную страну».

Лорен Пауэлл Джобс, вдова Стива Джобса, основательница и исполнительный директор Emerson Collective

«Мы прославляем нашу демократию, нашу общую человечность и разрушение стеклянного потолка раз и навсегда».

Присцилла Чан, супруга гендиректора Facebook Марка Цукерберга

«Поздравляю Камалу Харрис с тем, что она стала первой чернокожей женщиной, которую избрали вице-президентом США! Это исторический момент для нашей страны. Это так много значит для меня. Как и она, я калифорнийка, дочь иммигрантов и американка азиатского происхождения. Это также важный сигнал для очень многих девушек и женщин по всей стране, особенно для цветных девушек…».

Шерил Сандберг, член совета директоров Facebook

«Бывают моменты, когда Америка делает большой шаг на пути к созданию правительства, отражающего нашу разнообразную страну. Сегодня один из таких дней. Я с радостью думаю о молодых людях по всей стране, которые смотрят новости и думают: «Может быть, я тоже смогу возглавить эту нацию».

Поздравляю Камалу Харрис с этим замечательным достижением (разрушением стеклянного потолка и норм, касающихся того, как выглядит лидерство) и избранного президента Байдена с этой исторической вехой".

Чак Роббинс, гендиректор Cisco

«Поздравляю избранного президента и избранную вице-президента Джо Байдена и Камалу Харрис! Мы в Cisco разделяем вашу веру в то, что нужно построить более инклюзивное для всех будущее. Мы надеемся на сотрудничество с вами, чтобы укрепить экономику, избавиться от COVID-19 и объединить нашу страну. Cisco хочет сотрудничать с новой администрацией и Конгрессом над усилением цифровой инфраструктуры, чтобы помочь предприятиям, школам, больницам и правительственным учреждениям модернизироваться. Инвестиции в широкополосную связь, кибербезопасность и спектр в сельских районах помогут нам преодолеть цифровой разрыв.

От себя лично хочу поздравить сенатора и друга нашего родного штата, избранного вице-президента Камалу Харрис с разрушением стеклянного потолка. Мы так гордимся этим историческим достижением!"

Стив Кейс, основатель AOL

«Я знаком с Джо Байденом три десятилетия. Он хороший человек и великий американец. У него есть опыт и характер, чтобы объединить нас. Он может принести надежду и возможности людям и местам, которые остались позади. Я [рад], что он будет нашим следующим президентом».

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