Замглавного инженера Гомельских электросетей: Мы - вместе, мы - невероятные 9.11.2020, 12:06

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Истинный патриот не может быть счастлив, если его народ не свободен.

Вячеслав Бондарев из агрогородка Терешковичи Гомельского района проработал 20 лет на предприятии Гомельские электрические сети РУП «Гомельэнерго». Он прошел путь от электромонтера до заместителя главного инженера. Однако на днях он получил уведомление об увольнении, пишет сайт gomel.today.

«Оказалось, что я недостоин занимать руководящую должность в связи с проявленной в личное время гражданской позицией», — говорит мужчина.

После участия в мирной акции Вячеслава арестовали на 10 суток, его жену оштрафовали на 20 базовых, но он ни о чем не жалеет.

«Для этой номенклатуры главное не техническая грамотность персонала, его опыт. Самое главное — это количество купленных лотерейных билетов и подписок на провластные газеты. Убогость этой государственной системы вызывает сожаление. Но не люди. Люди, работающие на этом предприятии, — они большие молодцы. Многие работники и часть руководителей в большей своей массе выражают поддержку мне и всему протестующему народу Беларуси. Также они выражают свое несогласие с насилием, которое происходит в нашей стране. Я горжусь, что работал с этими людьми», — говорит Вячеслав.

Мужчина записал видеообращение, где выразил солидарность со всеми неравнодушными к происходящему в стране. «То, что происходит, — это не просто унижение нашего достоинства. Это предательство со стороны тех, кто занимался фальсификацией выборов, кто участвовал в дознании, подготовке рапортов и свидетельских показаний, кто судил, зная преступность своего деяния, кто насиловал человеческое достоинство на улицах и местах заключения», — уверен Вячеслав.

Мужчина подчеркивает, что «горд и счастлив, когда видит солидарных белорусов». «Мы — вместе. Мы — невероятные», — отмечает он.

Свое обращение Вячеслав закончил словами: «Не может истинный патриот своей страны быть счастлив, если его народ не свободен. Жыве Беларусь!»

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