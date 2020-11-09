Синоптики: Мы так привыкли к теплой осени, но идет похолодание 9.11.2020, 12:11

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Прогноз погоды на неделю.

Скандинавский антициклон, зародившийся в прохладном воздухе северных широт, окажет влияние на погоду в нашей стране на этой неделе. Со вторника температура воздуха постепенно приблизится к привычным показателям ноября, ожидаются заморозки. Об этом tut.by сообщили в Белгидромете Минприроды.

Во вторник, 10 ноября, во многих регионах страны будут отмечены первые в этом сезоне отрицательные температуры. Такой длительный период без осенних заморозков отмечается во многих регионах Беларуси впервые. Ближайшей ночью минимальная температура воздуха ожидается -3…+3 ºC, в середине дня воздух прогреется всего до +3…8 ºC. Будет преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман, из-за большого количества влаги и при отрицательных температурах местами слабый гололед. Ветер неустойчивый слабый.

В среду, 11 ноября, облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. В отдельных районах туман, ночью и утром слабый гололед. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха ночью -3…+3 ºC, при прояснениях до -5 ºC, днем +1…8 ºC.

В четверг, 12 ноября, облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. В отдельных районах туман, ночью и утром слабый гололед. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -3…+3 ºC, при прояснениях до -5 ºC, днем +1…7 ºC.

В пятницу, 13 ноября, в основном сохранится повышенный фон атмосферного давления. Ожидается преимущественно без осадков, лишь днем с территории соседней Польши к нашим границам приблизится малоактивный фронтальный раздел и в отдельных районах по западу страны возможны кратковременные дожди. В отдельных районах будут клубиться туманы, ночью и утром слабый гололед. Ветер южный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -3…+4 ºC, по востоку при прояснениях до -5 ºC, максимальная днем +1…8 ºC.

В выходные возможны кратковременные осадки: дождь и мокрый снег. Местами туман, ночью и утром слабый гололед. Температура воздуха минимальная ночью -3…+4 ºC, максимальная днем +1…9 ºC.

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