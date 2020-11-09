У главреда независимого СМИ «Газета Слонімская» — обыск
- 9.11.2020, 12:23
- 1,106
Власти пытаются сделать ее причастной к «оскорблениям в Telegram-каналах».
Следователи в Слониме пришли с обыском к главному редактору негосударственной «Газеты Слонімскай» Анне Володащук, сообщает сайт baj.by.
Следственные действия проходят с санкции прокурора в связи с тем, что в местных Telegram-каналазх были обнаружены сообщения с оскорблениями.
Анна Володащуцк в разговоре с представителями ОО «Белорусская ассоциации журналистов» подчеркнула, что не имеет отношения к публикуемуму в телеграмм-каналах и клеветничеству.
Обыск в доме главреда продолжается.