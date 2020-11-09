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У главреда независимого СМИ «Газета Слонімская» — обыск

  • 9.11.2020, 12:23
  • 1,106
У главреда независимого СМИ «Газета Слонімская» — обыск
Анна Володащуцк

Власти пытаются сделать ее причастной к «оскорблениям в Telegram-каналах». 

Следователи в Слониме пришли с обыском к главному редактору негосударственной «Газеты Слонімскай» Анне Володащук, сообщает сайт baj.by.

Следственные действия проходят с санкции прокурора в связи с тем, что в местных Telegram-каналазх были обнаружены сообщения с оскорблениями.

Анна Володащуцк в разговоре с представителями ОО «Белорусская ассоциации журналистов» подчеркнула, что не имеет отношения к публикуемуму в телеграмм-каналах и клеветничеству.

Обыск в доме главреда продолжается.

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