«Каждое наше действие приближает тот день, когда он уйдет» 9.11.2020, 12:30

Фото: Владимир Цвирко

Марши, цепи солидарности, любой выход на улицы с протестом — это все чрезвычайно важно.

Об этом написал читатель телеграм-канала «Баста»:

- Марши, цепи солидарности, любой выход на улицы с протестом — это чрезвычайно важная демонстрация гражданского неповиновения. Важно, что мы их продолжаем изо дня в день. Пока работает самый доступный вариант — один общий марш в неделю в совокупности со всеми остальными способами гражданского неповиновения (вывешивание флагов, надписи, экономические санкции, неуплата, блокировки дорог, забастовки и т.п.).

Всё это сильно шатает режим, так как показывает, что он не контролирует ситуацию. Большинство народа ясно заявляет, что не признает Лукашенко легитимным. Ему не выдавали мандат на власть, а он просто удерживает её силой с помощью наёмников, повязанных кровью и преступлениями.

Лукашенко плясал бы от радости, если бы люди перестали выходить. Режим делает для этого всё: пугают стрельбой, похищают без разбора, перекрывают подходы, закрывают метро, выключают интернет, уговаривают нас перестать протестовать то угрозами, то своей гнилой пропагандой.

Как говорили многие аналитики: Путин сказал Лукашенко прекратить протесты, иначе никаких денег. Так это или нет, но он всеми силами пытается нас остановить. Люди же продолжают выходить и проявлять гражданское неповиновение режиму и солидарность друг с другом.

Все слои общества вовлечены, от детей до пенсионеров. Представители всех профессий (даже силовых), записывают обращения в поддержку протеста каждую неделю. В этой всеобщей вовлеченности наша сила!

Каждое наше действие приближает тот день, когда он уйдет, и репрессии и насилие прекратятся. Либо кто-то из окружения наконец поймет, что страна без него будет лучше, либо наступит переломный момент, когда встанет сначала пара заводов, транспортники. По цепной реакции встанет всё, мы выйдем на площади и будем там, пока он не уйдёт.

Все мы иногда устаём, грустим или боимся, но мы все объединены одной идеей, реагируем на изменения, улучшаем методы борьбы, делаем активными больше людей, нас не остановить! Жыве Беларусь!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.