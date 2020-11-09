Tages-Anzeiger: Байден стал угрозой для Кремля 6 9.11.2020, 12:46

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Возрастет риск новых санкций.

"Российский президент ожидал большего от президентства Дональда Трампа. Но при новом президенте США Владимиру Путину придется еще тяжелее", - пишет швейцарское издание Tages-Anzeiger (перевод - inopressa.ru).

"Джо Байден посещал Москву в 2011 году, будучи вице-президентом, - повествует журналистка Зильке Бигалке. - Владимир Путин был тогда премьером, но фактически делал вынужденный перерыв от президентства. (...) Позднее Джо Байден рассказал об их встрече в интервью. По его словам, во время экскурсии по Кремлю Путин внезапно встал очень близко к нему. "Я сказал: "Господин премьер-министр, я смотрю в ваши глаза и думаю, что у вас нет души". Путин улыбнулся и ответил: "Мы понимаем друг друга".

"Короткий эпизод 2011 года весьма хорошо описывает то, чего ждет от него Москва, - полагает издание. - Абсолютно точно не лести, как некогда от Дональда Трампа, а более жесткой критики. При Байдене, как ожидается, возрастет риск дальнейших санкций. В то же время отношения с Вашингтоном снова станут более предсказуемыми".

"В отличие от выборов, состоявшихся четыре года назад, за этими выборами в США Кремль следил более безучастно. Путин избегал похвалы в адрес Трампа и плохих отзывов о Байдене. Возможно, он не мог решить, кто представляет для него меньшее зло. Трамп - президент, не сдержавший свои обещания перед Москвой. Байден - президент, который вообще не дает никаких обещаний - и будет оказывать больше давления. Отношения находятся на самом низком уровне", - констатирует издание.

"Дональд Трамп действительно оказался для Кремля малополезным, - отмечает Бигалке. - Он ожидал от Трампа отмены санкций, улучшения экономических отношений, повышения значимости России на международной арене. Вместо этого теперь Путин жалуется, что правительство Трампа 46 раз вводило новые санкции против России или продлевало существующие".

"И это не все: при Трампе США вышли из договоров о вооружениях, которые Россия хотела бы сохранить. Кроме того, они угрожают санкциями проекту по строительству газопровода "Северный поток-2". После смены руководства в Белом доме положение дел по обоим вопросами может улучшиться для Москвы. Джо Байден с большей вероятностью, чем Трамп, предоставит возможность принятия решения по "Северному потоку-2" европейцам, отношения с которыми он хотел бы улучшить. И в отличие от Трампа Байден честно заинтересован в контроле над вооружениями", - говорится в статье.

"С другой стороны, Джо Байден будет восстанавливать отношения и там, где Путин хотел бы, чтобы они были разрушенными. Ведь политика Трампа "Америка превыше всего" была выгодна и Кремлю. В Сирии он фактически уступил поле боя Путину, к украинскому конфликту он проявлял мало интереса. Трамп ослаблял альянс западных демократий, вызывал недоумение у партнеров по НАТО и подрывал доверие к демократическим институтам. Во всем этом, - заключает Tages-Anzeiger, - Путин видит преимущество для себя".

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