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Врач-бактериолог объявила забастовку: С нами обращаются, как со скотом

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  • 9.11.2020, 13:06
  • 6,684
Врач-бактериолог объявила забастовку: С нами обращаются, как со скотом
Елена Давыдова

Елена Давыдова потребовала немедленной отставки Лукашенко.

Врач-бактериолог Елена Давыдова из Гомеля записала видеообращение, в котором объявила о том, что присоединяется к общенациональной забастовке, сообщает Telegram-канал «Выборы видишь?»

Елена Давыдова требует:

- Освободить всех политических заключенных и прекратить насилие;

- Немедленная отставка Лукашенко;

- Юридическая ответственность для всех тех, кто причастен к пыткам, убийствам, похищениям, незаконным арестам граждан Беларуси.

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