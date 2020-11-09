Врач-бактериолог объявила забастовку: С нами обращаются, как со скотом

Врач-бактериолог объявила забастовку: С нами обращаются, как со скотом5
- 9.11.2020, 13:06
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Елена Давыдова потребовала немедленной отставки Лукашенко.
Врач-бактериолог Елена Давыдова из Гомеля записала видеообращение, в котором объявила о том, что присоединяется к общенациональной забастовке, сообщает Telegram-канал «Выборы видишь?»
Елена Давыдова требует:
- Освободить всех политических заключенных и прекратить насилие;
- Немедленная отставка Лукашенко;
- Юридическая ответственность для всех тех, кто причастен к пыткам, убийствам, похищениям, незаконным арестам граждан Беларуси.