Врач-бактериолог объявила забастовку: С нами обращаются, как со скотом 5 9.11.2020, 13:06

6,684

Елена Давыдова

Елена Давыдова потребовала немедленной отставки Лукашенко.

Врач-бактериолог Елена Давыдова из Гомеля записала видеообращение, в котором объявила о том, что присоединяется к общенациональной забастовке, сообщает Telegram-канал «Выборы видишь?»

Елена Давыдова требует:

- Освободить всех политических заключенных и прекратить насилие;

- Немедленная отставка Лукашенко;

- Юридическая ответственность для всех тех, кто причастен к пыткам, убийствам, похищениям, незаконным арестам граждан Беларуси.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».