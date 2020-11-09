Воздушный транспорт вошел в финансовое пике 3 9.11.2020, 13:07

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Фото: charter97.org

Выручка серьезно упала.

Белавиа объявила, что скоро получит новые самолеты Embraer из Бразилии. Трансавиаэкспорт хочет пополнить флот Boeing’ами. А что происходит в отрасли в финансовом плане? Об этом в материале banki24.by.

Статорганы собирают финансовые данные крупных и средних предприятий каждый месяц. Информация о финансах организаций с персоналом до 100 человек в большинстве случае поступает раз в год. Данные за 9 месяцев появятся в середине ноября, сегодня доступна статистика за 8 месяцев.

Выручка предприятий воздушного транспорта за 8 месяцев составила 385,1 млн BYN. По сравнению с 2019 годом она упала на 35,8% в номинале. С учетом инфляционных процессов выручка обвалилась более чем на 40%.

В сокращении выручки виновата эпидемия коронавируса. Большинство стран мира просто запретило основную часть международных пассажирских перелетов.

Некоторую передышку авиация получила летом, но осенью коронавирус в Европе начал бить рекорды весенней поры. Поэтому 4 квартал скорее всего тоже станет посредственным по финансам.

В 2019 году воздушный транспорт имел прибыль от реализации продукции — более 50 млн BYN за 8 месяцев и свыше 80 млн BYN за целый год. В 2020-м ситуация намного хуже. Летний пик рентабельности существенно сгладила эпидемия. В результате убытки с продаж в отрасли за 8 месяцев составили 10,3 млн BYN.

Рентабельность продаж на воздушном транспорте составила минус 3,3% против +5,2% в 2019-м. Последний квартал года сезонно убыточен для авиаторов. По этой причине минус за 2020 год может стать еще больше.

Воздушный транспорт имеет валютные кредиты, а также несет значительные расходы на обновление флота самолетов. Это негативно влияет на его финансы, когда девальвируется белорусский рубль.

Вот и в 2020-м чистый убыток крупных и средних компаний отрасли составил 142,7 млн BYN. Для сравнения: по итогам 8 месяцев 2019-го статорганы фиксировали чистую прибыль 44,2 млн BYN.

Конечный финансовый результат отрасли формируют убыточные организации. За 8 месяцев их убытки составили 146 млн BYN, тогда как прибыль прибыльных — всего 3,3 млн BYN. Потери убыточных предприятий подскочили в 77 раз.

Суммарные долги главных предприятий воздушного транспорта на 1 сентября составили 921,9 млн BYN. С начала года они выросли на 23,6%. Основной прирост долга в 2020 году произошел в периоды бурной девальвации белорусского рубля.

Отрасль должна по кредитам и займам 245,1 млн BYN (+15,4% с начала года) и 676,8 млн BYN — по кредиторке (+26,8% с начала года).

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