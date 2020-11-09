Около зданий юрфака и химфака БГУ собралась группа студентов 1 9.11.2020, 14:01

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Иллюстрационное фото

Студенты выходят на акции протеста.

Около зданий юрфака и химфака Белорусского государственного университета собралась группа студентов. Спустя время к ним подошли два милиционера и неизвестный в штатском, который снимал беседу на камеру.

Позже во внутренний дворик заехал характерный бусик, люди начали расходиться, но позже собрались обратно, пишет телеграм-канал «Баста».

После этого люди в чёрном вышли из буса и начали преследовать студентов. Те разошлись в разные стороны, после чего вернулись обратно.

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