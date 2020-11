Почти все минские заведения, закрытые санстанциями, снова работают 1 9.11.2020, 14:18

Фото: instagram.com/peresmeshnik_minsk

26 октября по разным причинам на работу не вышли более 30 столичных заведений.

В сфере общепита продолжают происходить пертурбации: столичные заведения, которые не работали в день забастовок, то закрываются по решению санстанций или МЧС, то спешно открываются снова. Tut.by проследил, какие кафе и бары прямо сейчас открыты для гостей, а в какие вы попасть пока не сможете.

26 октября по разным причинам на работу не вышли более 30 столичных заведений. С 28 октября во многих из них прошли проверки, некоторые кафе и бары по решению санстанций и МЧС были закрыты на срок вплоть до трех месяцев. Сейчас большинство из них вернулось к работе, но часть по-прежнему закрыта.

Какие заведения снова работают?

Популярная кофейня О’Рetit снова работает. Об этом в заведении сообщили день назад. Команда благодарит своих гостей за поддержку и ждет на кофе.

Два дня назад Post Bar рассказал, что заработал снова. Сначала у ребят нашли санитарно-эпидемиологические нарушения, но их уже исправили. После заведение было закрыто «по техническим причинам, связанным с плановыми ремонтными работами». С начала выходных оно открыто. «Не прошло и трех месяцев с нашего закрытия», — шутят в заведении.

«Локма», el Pushka, Kew London, «Синяя коза», «Гвоздь» устранили предписанные нарушения и на этой неделе снова открыты. Работают Cafe de Paris, Madmen и Мai Thai. В прошлый четверг в Domino’s Pizza также сообщили об открытии всех точек. У сетевого бренда «Пицца Лисицца» пока недоступен самовывоз в одной точке — на улице Городецкой, 38А.

Заведение «Бедный родственник» не работало в воскресенье, сегодня и завтра оно тоже будет закрыто. А вот в среду в кафе ждут гостей. На вопрос, почему заведение не работает в ближайшие дни, нам ответили, что у ребят всегда был такой график работы.

Напомним, еще с прошлой недели гостей после недолгого закрытия снова ждут Brioche Bistro, кафе «Березка», ресторан ENZO, кафе Simple и Let It Be, пиццерия Underdog, кофейня «Лаўка», блинная «Дэпо», Terra Pizza на Независимости, 83, веганское бистро Monkey Food (два кафе и доставка), бары «Дринкерия» и «Алкоголи», гастробар «За победой».

Вот уже неделю, как работает бар «Пересмешник». Его владелица Ольга Мазур, задержанная 3 ноября по статье 23.34 КоАП, 5 ноября вышла на свободу. По решению суда ей придется оплатить штраф в 25 базовых величин.

Какие заведения до сих пор закрыты?

О своем открытии пока не сообщали кафе «Умами», Craftman и Moulin. Бар Svobody, 4 планировал открыться в конце прошлой недели или в начале этой, но заведение так и не заработало. Почему — пока неизвестно, возможно, информация появится позже.

Две точки веганского фастфуда Monkey Food и доставка тоже пока не работают. В заведении делятся:

— Мы не знаем, когда откроемся. Сегодня мы будем снова взаимодействовать с СЭС и РОЧС, которые нас закрыли.

К слову, на прошлой неделе MonkeyFood попросил белорусов помочь с оплатой штрафов, которые заведению выписали представители МЧС (11 510 рублей). За сутки бистро собрало нужную сумму и даже немного больше.

