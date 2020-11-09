Без шампанского Андрей Зубов, nv.ua

9.11.2020, 14:35

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Что победа Байдена означает для Кремля.

103 годовщина захвата власти большевиками в Петрограде ознаменовалась триумфом демократии в США.

Все последние годы мир разъедала тлетворная язва эгоизма — национального, расового, экономического. Эгоизму сопутствовала деспотия, усиливавшаяся в России, затопившая Гонконг, сковавшая Беларусь, опутавшая Турцию.

Популистские лидеры Запада разрушали международные союзы, созданные ради сбережения мира и гражданской свободы, тащили «свои» народы в свои «теплые уголки», где ими легче повелевать. Тираны грезили об исчезнувших империях. Примитивный национализм вытеснял из памяти те трагедии, к которым он привел мир в первой половине ХХ века. Самые ужасные деспоты становились для некоторых демократически избранных правителей «хорошими парнями».

Пандемия усилила это разрушение принципов взаимопомощи и солидарности, жертвенности и свободы, на которых воздвиглась послевоенная Европа, счастливо избегая большой войны вот уже три четверти века.

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Казалось, что злоба побеждает повсюду. И выборы в США были тем роковым рубежом, который мог сделать это сползание в новую мировую катастрофу необратимым.

Победа Байдена в США — это в действительности победа здравого смысла, порядочности и простых нравственных ценностей. Это отказ от принуждения к добру, но полная свобода ему следовать. В конечном счете, это победа той Америки, которая спасла мир от тоталитарной тирании нацистов и коммунистов, уничтожив одних, ограничив других.

В Кремле теперь не будут пить шампанское по случаю исхода выборов в США, но будут делать выводы. И уверен, эти выводы, если сделают их здраво, послужат на благо России. Трамп приноравливался к «хорошим парням"-тиранам, они явно были ему симпатичны. Теперь эти «парни» будут приноравливаться к старику Байдену, чтобы не уйти на задворки мира.

Перед США лежит очень трудный путь восстановления мирового порядка и взаимного доверия, разрушенного где только можно предыдущей администрацией, восстановление скромной правды, повсюду коррумпированной безудержной ложью, глупым чванством и ребячливым авантюризмом.

Уверен, Байден понимает, сколь тяжкое бремя ложится на его плечи и на плечи его администрации. Он не новичок в большой политике. Дай Бог ему вынести это бремя для блага Америки, для блага всего мира.

103 года назад в России победило абсолютное зло. Ныне в США победило добро, конечно, не абсолютное, но вселяющее надежду. В добрый путь, Америка!

Андрей Зубов, nv.ua

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