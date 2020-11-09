Санду отказалась от дебатов с Додоном 3 9.11.2020, 14:53

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Майя Санду

Фото: EPA

Лидер проевропейской партии Молдовы заявила, что Додон должен дебатировать только с прокурорами.

Лидер проевропейской партии "Действие и солидарность" Майя Санду отказалась от дебатов с действующим президентом Молдовы Игорем Додоном перед вторым туром президентских выборов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на молдавское издание Cotidianul.

Санду заявила, что ей больше не "что обсуждать" с Додоном и что он должен дебатировать "только с прокурорами".

Майя Санду утверждает ,что"граждане хотят конкретных ответов, реальных решений, а не того бардака, который льется по телевидению, в газетах и на пресс конференции".

"Мы настаивали на проведении дебатов по темам, представляющим национальный интерес. Экономические проблемы, преодоление кризиса здравоохранения, борьба с бедностью. Но всякий раз, когда его вызывают для обсуждения серьезных вопросов, Игорь Додон не делает ничего, кроме как кидает еще три лжи в одном предложении. Нам нечего обсуждать с таким гражданином. Единственные дебаты, которые он может вести, - это с прокурорами", - заявила Санду.

Она также добавила, что после выборов потребует, чтобы Додона привлекли к ответственности за все совершенные им злоупотребления"."

Напомним, что после того, как Игорь Додон не появился в первом туре предвыборных дебатов, он пригласил Майю Санду на дебаты перед вторым туром.

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