Какие курсы доллара и евро выставили банки в начале рабочей недели 9.11.2020, 15:11

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Вырос курс евро.

Рассмотрим какие обменники самые выгодные на белорусском рынке сегодня.

Национальный Банк Республики Беларусь сообщает о падение доллара на 0,04%. На данный момент курс составляет 2,577 рубля. Противоположно с ситуацией с долларом, евро вырос на 0,26% и в данный момент составляет 3,0617 рубля. Российский рубль увеличился на 0,23%, курс установлен на 3,3442 рубля.

На понедельник самые выгодные предложения для продажи американской валюты предлагает Центер Банк - 2.64. Далее БТА Банк - 2.68 рубля и Банк БелВЭБ - 2.62 рубля.

Самые благоприятные предложения для валюты Европейского Союза в Центер Банк - 3.12 рубля. Вслед за этим БПС-Сбербанк - 3.105 рубля и Банк БелВЭБ - 3.1 рубля.

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