Ученые назвали помогающие бороться с коронавирусом растительные продукты 1 9.11.2020, 15:19

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Их можно не только есть и пить, но и полоскать горло.

Немецкие ученые определили растительные продукты, которые помогут в борьбе с коронавирусом. Их можно не только есть и пить, но и полоскать горло, пишет сайт orthodox.od.ua.

Во время опытов специалисты смешали растительные вещества и вирусы, а далее инкубировали их при комнатной температуре и проследили, как меняется вирусная активность. Так, оказалось, что сок черноплодной рябины уничтожал 97% вирусов, а граната и зеленого чая - 80%. Для этого им потребовалось всего пять минут.

Специалисты полагают, что такая эффективность плодов в борьбе с коронавирусом связана с их кислотным pH, который инактивирует вирусы. Вторая версия заключается в том, что в растительных продуктах содержатся полифенолы, влияющие на вирусные белки.

Все перечисленные продукты можно использовать также для полоскания горла. Средства из магазинов часто повреждают мембраны, а натуральные вещества можно использовать намного чаще.

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