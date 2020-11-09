За время партизанской борьбы с оккупантами белорусы обрели ценный опыт 3 9.11.2020, 15:33

4,331

Партизаны Новой Боровой делятся методом, как оставить карателей ни с чем.

За время партизанской борьбы с оккупантами белорусы обрели определённый опыт. Партизаны Новой Боровой делятся методом, как избежать стычки с карателями на вечерних акциях протеста, пишет телеграм-канал «Баста»:

«Вчера в Новой Боровой устроили шествие по району. После встречи колонны с машиной ГАИ, было понятно, что приедут нас разгонять, задерживать. Но предпринятые заранее меры (на въезде в район были люди, которые отслеживали приезжающие машины), помогли оперативно среагировать на появление автобусов с ОМОНом. В итоге, более двух часов ОМОН кружил по району и уехал с грустными глазами. Стоит всем кто планирует акции, позаботиться о безопасности заранее».

Это ваши районы, ваши улицы, ваш город! Вы можете предотвратить задержания, оставив скаутов на подъездах к точке сбора людей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.