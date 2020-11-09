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За время партизанской борьбы с оккупантами белорусы обрели ценный опыт

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  • 9.11.2020, 15:33
  • 4,331
За время партизанской борьбы с оккупантами белорусы обрели ценный опыт

Партизаны Новой Боровой делятся методом, как оставить карателей ни с чем.

За время партизанской борьбы с оккупантами белорусы обрели определённый опыт. Партизаны Новой Боровой делятся методом, как избежать стычки с карателями на вечерних акциях протеста, пишет телеграм-канал «Баста»:

«Вчера в Новой Боровой устроили шествие по району. После встречи колонны с машиной ГАИ, было понятно, что приедут нас разгонять, задерживать. Но предпринятые заранее меры (на въезде в район были люди, которые отслеживали приезжающие машины), помогли оперативно среагировать на появление автобусов с ОМОНом. В итоге, более двух часов ОМОН кружил по району и уехал с грустными глазами. Стоит всем кто планирует акции, позаботиться о безопасности заранее».

Это ваши районы, ваши улицы, ваш город! Вы можете предотвратить задержания, оставив скаутов на подъездах к точке сбора людей.

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