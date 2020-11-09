Видеофакт: Нина Багинская вошла в здание МВД 5 9.11.2020, 15:47

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Легендарная активистка взяла с собой национальный флаг.

Сегодня в Минске проходит акция, которая уже стала традиционной — Марш мудрости. В ней принимает участие легендарная активистка Нина Багинская.

Позже стало известно, что Нина Багинская во время Марша вошла в здание Министерства внутренних дел.

По информации читателей телеграм-канала «Белсат», легендарная активистка провела там несколько минут и после вернулась к участникам акции.

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