Видеофакт: Нина Багинская вошла в здание МВД

Видеофакт: Нина Багинская вошла в здание МВД5
- 9.11.2020, 15:47
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Легендарная активистка взяла с собой национальный флаг.
Сегодня в Минске проходит акция, которая уже стала традиционной — Марш мудрости. В ней принимает участие легендарная активистка Нина Багинская.
Позже стало известно, что Нина Багинская во время Марша вошла в здание Министерства внутренних дел.
По информации читателей телеграм-канала «Белсат», легендарная активистка провела там несколько минут и после вернулась к участникам акции.