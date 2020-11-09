Вакцина Pfizer показала отличный промежуточный результат: эффективность 90% 4 9.11.2020, 16:08

3,397

Pfizer и BioNTech рассчитывают произвести до 50 миллионов доз вакцины против коронавируса в 2020-м.

Вакцина-кандидат против коронавирусной болезни COVID-19 от компаний Pfizer и BioNTech показала высокую эффективность в промежуточных результатах третьей стадии клинических испытаний. Об этом сообщает пресс-служба компании Pfizer (перевод — liga.net).

Исследователи сообщили о 94 cлучаях заражения среди 43 538 участников испытаний (всех, включая вакцинированных и получавших плацебо). Таким образом, они заявляют о более чем 90% эффективности вакцины-кандидата на седьмой день после введения второй дозы. Весь цикл вакцинации занимает 28 дней.

В компании не уточняют, как долго держится защита, и подчеркивают: по мере продолжения исследования окончательный процент эффективности вакцины может меняться.

"Сегодня великий день для науки и человечества. Первый набор результатов третьей стадии клинических исследований наше вакцины против COVID-19 является первым доказательством способности нашей вакцины предотвращать COVID-19", – сказал д-р Альберт Бурла, председатель и главный исполнительный директор Pfizer.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».