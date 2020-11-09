Плакаты, с которыми вышли участники акции в Минске 3 9.11.2020, 16:22

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Фото: «Наша Ніва»

Участники акции приближаются к площади Якуба Коласа.

Сегодня в Минске проходит акция, которая уже стала традиционной — Марш мудрости. Медики и пенсионеры собрались на площади Независимости, чтобы пройти по центральным улицам столицы.

Сейчас участники акции приближаются к площади Якуба Коласа. Несмотря на то, что Марш длится уже два часа, количество демонстрантов впечатляет.

«Наша ніва» опубликовала подборку плакатов, с которыми вышли участники Марша:

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