Белорусы часами стоят в очередях, чтобы сделать тест на COVID-19 в частном медцентре 9.11.2020, 17:05

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иллюстрационное Фото: Еврорадио

Для многих комменрческие медцентры - единственная возможность обследоваться на ковид.

Пока Минздрав докладывает о снижении официальной статистике по коронавирусу, люди часами стоят в очередях, чтобы сделать тест в частном медцентре, пишет телеграм-канал nashaniva.

На прошлой неделе Лукашенко поручил «разобраться» с частниками,которые якобы дерут цены, но много для кого коммерческие медцентры — единственная возможность обследоваться на ковид.

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