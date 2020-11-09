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Белорусы часами стоят в очередях, чтобы сделать тест на COVID-19 в частном медцентре

  • 9.11.2020, 17:05
  • 1,486
Белорусы часами стоят в очередях, чтобы сделать тест на COVID-19 в частном медцентре
иллюстрационное Фото: Еврорадио

Для многих комменрческие медцентры - единственная возможность обследоваться на ковид.

Пока Минздрав докладывает о снижении официальной статистике по коронавирусу, люди часами стоят в очередях, чтобы сделать тест в частном медцентре, пишет телеграм-канал nashaniva.

На прошлой неделе Лукашенко поручил «разобраться» с частниками,которые якобы дерут цены, но много для кого коммерческие медцентры — единственная возможность обследоваться на ковид.

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