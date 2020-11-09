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Азербайджанские силы уже на подступах к Степанакерту

  • 9.11.2020, 17:11
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Азербайджанские силы уже на подступах к Степанакерту

Силы Нагорного Карабаха потеряли контроль над Шушей.

Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) не контролирует город Шуши. Об этом заявил пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян в своем «Фейсбуке».

«Сегодня, к сожалению, нужно признать, что нас сопровождает череда неудач и город Шуши полностью вне нашего контроля», — написал он.

По его словам, «враг находится на подступах к Степанакерту» (столица НКР).

Напомним, 8 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армия Азербайджана взяла под контроль город Шуша. Минобороны Армении опровергло заявление Алиева о взятии Шуши. В ведомстве заявили, что бои за город все еще идут.

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