Ученые обнаружили в Австралии двух новых неизвестных млекопитающих 9.11.2020, 17:17

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фото: Firey #1/twitter

Специалисты провели тестирование ДНК и рассказали о своей работе в исследовании.

Два новых вида большого летающего поссума, сумчатого животного размером с кошку, были обнаружены в лесах Австралии. Ученые провели тестирование ДНК и рассказали о своей работе в исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports (перевод - rusjev.net).

«Очень интересно найти такое биоразнообразие у нас прямо под носом», — расcказала The West Australian исследователь Кара Янгентоб. «Разделение большого летающего поссума на несколько видов подчеркивает, насколько у нас недостаточно информации о фауне Австралии».

Большой летающий поссум — Petauroides volans — сумчатое млекопитающее из семейства кольцехвостых поссумов. Крупнейшее из сумчатых животных, которое способно к парению. Встречается на восточном побережье Австралии. Эти животные довольно неуклюжи на земле, но очень шустрые на деревьях и во время полёте.

Они ведут ночной образ жизни, днем живя в дуплах деревьев, а ночью бродя по лесу в поисках своей любимой еды — листьев эвкалипта.

Эффективное сохранение находящихся под угрозой исчезновения животных зависит от точной классификации, поэтому эти два новых вида могут нуждаться в защите, как и большой летающий поссум. Сейчас он занесен в список «находящихся под угрозой исчезновения» из-за разрушения его среды обитания в Австралии. Еще до того, как разрушительные лесные пожары убили миллионы животных в Австралии, численность популяции Petauroides volans сокращалась.

Используя генетическое секвенирование образцов тканей, взятых с различных поссумов, исследователи смогли подтвердить различия в ДНК нескольких видов. Большие летающие поссумы делятся на три различных вида: Petauroides minor и Petauroides armillatus дополнили первоначальный Petauroides volans.

Открытие двух новых крупных видов поссумов также вызвало интерес у любителей животных в социальных сетях. «И вот так мир стал намного лучше», — написал один из них.

And just like that, the world became a lot better. Introducing the Greater Glider, a newly discovered floof in Australia! Those ears tho. #SundayMorning pic.twitter.com/AeCjYJeEIo — 🐲Firey #1🐲 (@AvatarBizarre) November 8, 2020

Фото новых видов активно распространяются в Twitter.

two new greater glider species have been discovered in australia!



it was previously assumed they were of one species, but apparently greater gliders comprise of three separate species. they’re one of the world’s biggest gliding mammals. look at how cute they are! pic.twitter.com/neVdL7Klv3 — freyr (@sunfloweraidil) November 8, 2020

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