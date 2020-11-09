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В Литве сформировали правящую коалицию

  • 9.11.2020, 17:50
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В Литве сформировали правящую коалицию
фото: E. Blaževič/LRT nuotr.

Главой правительства, скорее всего, станет Ингрида Шимоните.

В понедельник правоцентристские партии Литвы: Союз Отечества - Литовские христианские демократы (консерваторы), Движение либералов и Партия свободы подписали соглашение о формировании новой правящей коалиции.

Об этом сообщает Delfi.

"Мы готовы объединиться ради восстановления связей доверия в государстве и между людьми, и заключаем соглашение о коалиционном сотрудничестве и формирование правительства", - говорится в документе.

Партнеры по коалиции обязались поддерживать коалиционное правительство во главе с Ингридой Шимоните.

"Я благодарен партнерам по коалиции за быстрый, эффективный и конструктивный процесс, у нас было чуть больше недели дискуссий, сейчас ждут несколько этапов, дискуссия по позициям, персоналиях и важнейших задачах, правительственная программа", - сказал лидер консерваторов Габриелюс Ландсбергис после подписания соглашения.

Кандидат в премьеры Ингрида Шимоните утверждает, что пока партии договорились лишь о позиции премьер-министра, а о пропорции в распределении политических постов, а также относительно кандидатов на эти посты планируется еще вести переговоры.

Шимоните была министром финансов в предыдущем правительстве Национального союза, который потерял власть в 2012 году после одной из самых жестких программ строгой экономии в Европе, приведшей к обвалу ВВП примерно на 15% в 2009 году.

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