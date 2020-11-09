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В Италии прошла акцию солидарности с протестующими белорусами

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  • 9.11.2020, 18:01
  • 1,536
В Италии прошла акцию солидарности с протестующими белорусами

Многие итальянцы интересуются тем, что сейчас происходит в Беларуси.

Белорусы Италии провели акцию «Стоп насилию!» в Болонье, пишет телеграм-канал «Баста».

- Мы выражаем солидарность и сопереживание тем, кто был арестован в прошлые выходные в Минске. Среди них есть и наши друзья. Многие итальянцы также часто подходят к нам во время акций и интересуются тем, что сейчас происходит в Беларуси. Жыве Беларусь! - говорят участники акции.

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