В Италии прошла акцию солидарности с протестующими белорусами

В Италии прошла акцию солидарности с протестующими белорусами1
- 9.11.2020, 18:01
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Многие итальянцы интересуются тем, что сейчас происходит в Беларуси.
Белорусы Италии провели акцию «Стоп насилию!» в Болонье, пишет телеграм-канал «Баста».
- Мы выражаем солидарность и сопереживание тем, кто был арестован в прошлые выходные в Минске. Среди них есть и наши друзья. Многие итальянцы также часто подходят к нам во время акций и интересуются тем, что сейчас происходит в Беларуси. Жыве Беларусь! - говорят участники акции.