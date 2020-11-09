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Зеленский заразился коронавирусом

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  • 9.11.2020, 18:33
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Зеленский заразился коронавирусом
фото: epa

Он будет выполнять обязанности президента Украины в дистанционном режиме.

Президент Украины Владимир Зеленский заболел коронавирусной инфекцией COVID-19, об этом он сообщил в Twitter.

"Нет в мире счастливчиков, для кого бы COVID-19 не представлял угрозы. Несмотря на все карантинные мероприятия, я тоже получил положительный результат. У меня 37,5, а всем желаю 36,6! Впрочем, чувствую себя хорошо", – написал он.

Офис президента Украины проинформировал в Telegram, что Зеленский будет выполнять обязанности главы государства в дистанционном режиме.

"У него всегда будут необходимые инструменты и оборудование для связи. Руководитель Офиса Президента, его заместители и работники Офиса сдают ПЦР-тесты на постоянной основе. Юлия Ковалив, к счастью, уже получила отрицательный тест и приступает к работе в обычном режиме с соблюдением карантинных ограничений. Мы будем сообщать о состоянии президента и работников Офиса", – сказано в сообщении.

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