Зеленский заразился коронавирусом 2 9.11.2020, 18:33

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фото: epa

Он будет выполнять обязанности президента Украины в дистанционном режиме.

Президент Украины Владимир Зеленский заболел коронавирусной инфекцией COVID-19, об этом он сообщил в Twitter.

"Нет в мире счастливчиков, для кого бы COVID-19 не представлял угрозы. Несмотря на все карантинные мероприятия, я тоже получил положительный результат. У меня 37,5, а всем желаю 36,6! Впрочем, чувствую себя хорошо", – написал он.

Немає у світі щасливчиків, для кого б #COVID19 не становив загрози. Попри усі карантинні заходи, я теж отримав + результат. В мене 37,5, а всім бажаю 36,6! Втім, почуваюся добре. Обіцяю ізолюватися і продовжую працювати. Більшість долає COVID19. І я теж це пройду. Все буде добре! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 9, 2020

Офис президента Украины проинформировал в Telegram, что Зеленский будет выполнять обязанности главы государства в дистанционном режиме.

"У него всегда будут необходимые инструменты и оборудование для связи. Руководитель Офиса Президента, его заместители и работники Офиса сдают ПЦР-тесты на постоянной основе. Юлия Ковалив, к счастью, уже получила отрицательный тест и приступает к работе в обычном режиме с соблюдением карантинных ограничений. Мы будем сообщать о состоянии президента и работников Офиса", – сказано в сообщении.

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