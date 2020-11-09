Павла Аракеляна осудили за то, что играл на музыкальном инструменте 6 9.11.2020, 18:38

2,369

Неадекватность белорусских судей не перестает удивлять.

Музыкант Павел Аракелян, который был задержан в столице 7 ноября, получил 15 суток за выступление на дворовом концерте в микрорайоне Малиновка. Такое решение принял суд Московского района города Минска.

Участник группы «Крамбамбуля» был задержан после концерта во дворе на улице Есенина в Минске. Неизвестные посадили музыканта в микроавтобус и увезли. Сначала он был доставлен в Московское РУВД Минска, затем находился в ИВС на Окрестина.

Как отмечает «Еврорадио», на суде Аракеляна обвинили том, что он «пикетовал, играя на музыкальном инструменте».

Напомним, за последние дни было задержано сразу несколько музыкантов.

В тот же день, 7 ноября, были задержаны музыканты группы «Рэха», в том числе ее лидер Андрусь Такиданг — их забрали из такси. Как сообщили в фейсбуке их знакомые, музыкантов отвезли во Фрунзенское РУВД Минска.

Вечером 3 ноября были задержаны музыканты Иван Артимович (группа Vuraj), Андрей Алексеенко (TonqiXod), Филипп Петченко (Dee Tree).

4 ноября на своих рабочих местах в Белгосфилармонии были задержаны артист камерного хора Денис Иванов и виолончелист Александр Сердюков. Вечером в этот же день во дворе обувного магазина «Луч» на Тимирязева были задержаны барабанщики группы «Требуем разойтись», в других микрорайонах — музыканты Никита Каменецкий и Тимотэ Суладзе.

29 октября возле своей работы была задержана Галина Казимировская, дирижер хора Concordia, жена певца Змитера Войтюшкевича. 2 ноября ее дважды оштрафовали на 30 базовых величин (1620 рублей) за участие в несанкционированных акциях протеста, после чего женщина вышла на свободу.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».