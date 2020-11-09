закрыть
9 ноября 2020, понедельник, 21:49
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

У троих футболистов сборной Беларуси выявлен коронавирус

3
  • 9.11.2020, 19:30
  • 2,516
У троих футболистов сборной Беларуси выявлен коронавирус
фото: pressball.by

Они не полетят в Румынию.

Вратарь Александр Гутор, защитник Николай Золотов и хавбек Дмитрий Подстрелов сдали положительные тесты на коронавирус, передает «Прессбол».

Футболисты не полетят со сборной Беларуси на товарищеский матч с румынами. Игра пройдет 11 ноября.

Также в рамках сбора национальная команда сыграет в Лиге наций с литовцами дома (15 ноября) и с албанцами в гостях (18 ноября).

Ранее сообщалось, что у Дениса Щербицкого также диагностирован COVID-19.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Литва будет поддерживать белорусских студентов, бизнес и гражданское общество
Литва будет поддерживать белорусских студентов, бизнес и гражданское общество              Ингрида Шимоните
Режим лопнет мгновенно
Режим лопнет мгновенно Андрей Санников
Улица – это власть
Улица – это власть Ирина Халип
Абсурд в кубе
Абсурд в кубе Валерий Карбалевич