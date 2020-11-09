У троих футболистов сборной Беларуси выявлен коронавирус

У троих футболистов сборной Беларуси выявлен коронавирус3
- 9.11.2020, 19:30
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Они не полетят в Румынию.
Вратарь Александр Гутор, защитник Николай Золотов и хавбек Дмитрий Подстрелов сдали положительные тесты на коронавирус, передает «Прессбол».
Футболисты не полетят со сборной Беларуси на товарищеский матч с румынами. Игра пройдет 11 ноября.
Также в рамках сбора национальная команда сыграет в Лиге наций с литовцами дома (15 ноября) и с албанцами в гостях (18 ноября).
Ранее сообщалось, что у Дениса Щербицкого также диагностирован COVID-19.