На «Гродно Азоте» не работают уже два цеха 13 9.11.2020, 19:54

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Часть работников находится в стачке.

На «Гродно Азоте» остановили второй цех — «Карбамид-4». Это произошло из-за проблем в работе другого цеха — «Аммиак-4», который остановился сегодня утром, передает tut.by.

Напомним, сегодня около 5.30 произошла остановка цеха «Аммиак-4». Причина: в технологическом процессе отделения очистки конвертированного газа произошла остановка компрессора синтез-газа со сбросом азотно-водородной смеси на факел, поясняли на предприятии.

Днем — около 15.57 — при пусковых работах на «Аммиак-4» из-за снижения уровня в паросборнике произошла полная остановка цеха, вследствие чего остановился также другой цех — «Карбамид-4».

«Карбамид-4» смогут запустить после того, как восстановят работу «Аммиак-4».

В цеху «Аммиак-4» с 18 сентября проводили ремонтные работы в течение 25 суток.

Напомним, 26 октября некоторые рабочие «Гродно Азота» решили присоединиться к общенациональной забастовке. Формат был такой: в цехах люди, отработавшие смену ночью, не сдавали ее тем, кто пришел утром на работу. Часть работников по-прежнему находится в стачке.

Заводчане сразу объявляют о вступлении в стачку. За последние четыре дня таких было трое. 3 ноября заявление о присоединении к стачке оставил электросварщик 6-го разряда цеха «Карбамид-4» Михаил Рачинский.

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