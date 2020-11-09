МИД Азербайджана: Российский вертолет был сбит случайно
- 9.11.2020, 20:36
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Азербайджан извинился за сбитый российский вертолет.
Министерство иностранных дел Азербайджана заявило, что Баку сбил российский военный вертолет, передает РБК.
Это произошло «в свете напряженной обстановки в регионе и повышенной боевой готовности в связи с возможными провокациями армянской стороны», сообщило ведомство.
Азербайджан «приносит извинения российской стороне в связи с данным трагическим инцидентом, который носит характер случайности».
В заявлении говорится, что Баку готов выплатить компенсацию.