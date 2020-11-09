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МИД Азербайджана: Российский вертолет был сбит случайно

  • 9.11.2020, 20:36
  • 7,896
МИД Азербайджана: Российский вертолет был сбит случайно
фото с сайта: 360tv.ru

Азербайджан извинился за сбитый российский вертолет.

Министерство иностранных дел Азербайджана заявило, что Баку сбил российский военный вертолет, передает РБК.

Это произошло «в свете напряженной обстановки в регионе и повышенной боевой готовности в связи с возможными провокациями армянской стороны», сообщило ведомство.

Азербайджан «приносит извинения российской стороне в связи с данным трагическим инцидентом, который носит характер случайности».

В заявлении говорится, что Баку готов выплатить компенсацию.

Обломки вертолета Ми-24
Фото: mes.am
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