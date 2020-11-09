Рецепт белорусской победы 1 9.11.2020, 21:07

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Принимайте обет солидарности.

«Ребята, белорусы, давайте так: напоминаю рецепт победы, - пишет читатель телеграм-канала «Баста!». - Если вы хотите победы? Если готовы сказать сейчас «Да, мы хотим победы», то пообещайте себе следовать этому рецепту неукоснительно. И вы ему уже следовали! Этот рецепт не возможен в разделенном обществе, но нашим обществом мы его уже применяли, и он работает, потому что наше общество едино; и именно сейчас лука уничтожает это единство.

Итак, вот единственный рецепт победы нашего безоружного общества над вооруженными террористами. С этого момента в любой ситуации, когда забрали, репрессировали кого-то из вашей группы, весь коллектив выступает, бастует, отказывается работать на режим. Неважно, что под угрозой - ваш частный бизнес, который вы создавали, или деньги на школу детям. Всё это решится в новом солидарном обществе.

С этого дня - солидарно выступаем всем коллективом за каждого индивидуально репрессированного. За каждого! И призываем, активно призываем всех остальных солидаризироваться.

Мы делали это - и это было супер-эффективно. Режим это понял и сейчас пытается подавить наше единственное оружие. Они поняли, что это средство не подавляется оружием, так как общество перестает функционировать.

Итак, вы чуть ранее пообещали ради победы развить этот новый навык - солидарность. И обещали гонять солидарность во всю мощь, даже если это и хлопотное дельце. Но помните! После победы работодатели или ваши покупатели и клиенты будут оценивать вас как раз по степени вашей солидарности в 2020-м, а не по тому, сколько денег вы сохранили, отсидевшись в стороне.

С сегодняшнего дня - принимайте обет солидарности!»

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