Жена Байдена собирается нарушить 230-летнюю традицию первых леди США

Жена Байдена собирается нарушить 230-летнюю традицию первых леди США11
- 9.11.2020, 22:23
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Она намерена продолжить работать преподавателем английского языка.
Жена избранного 46-го президента США Джо Байдена – Джилл планирует нарушить 231-летнюю традицию и продолжить работать вместо того, чтобы всецело посвятить себя роли первой леди.
Как пишет USA Today, согласно традиции, первая леди должна жить в Белом доме вместе с президентом и полностью посвятить себя семейным обязанностям, однако Джилл Байден, которая преподает английский язык в колледже, не намерена бросать работу.
"Если мы доберемся до Белого дома, я буду продолжать преподавать. Я хочу, чтобы люди ценили учителей, знали их вклад и продвигали свою профессию", – сказала она в интервью CBS Sunday Morning в августе.