Жена Байдена собирается нарушить 230-летнюю традицию первых леди США 11 9.11.2020, 22:23

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фото: pinterest.com

Она намерена продолжить работать преподавателем английского языка.

Жена избранного 46-го президента США Джо Байдена – Джилл планирует нарушить 231-летнюю традицию и продолжить работать вместо того, чтобы всецело посвятить себя роли первой леди.

Как пишет USA Today, согласно традиции, первая леди должна жить в Белом доме вместе с президентом и полностью посвятить себя семейным обязанностям, однако Джилл Байден, которая преподает английский язык в колледже, не намерена бросать работу.

"Если мы доберемся до Белого дома, я буду продолжать преподавать. Я хочу, чтобы люди ценили учителей, знали их вклад и продвигали свою профессию", – сказала она в интервью CBS Sunday Morning в августе.

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