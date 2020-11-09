Почему Кремль не спешит поздравить Джо Байдена? 1 9.11.2020, 23:03

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фото: twitter.com/JoeBiden

Мнение экспертов.

В Кремле решили пока воздержаться от поздравлений избранному президенту США Джо Байдену, мотивировав это желанием дождаться официальных результатов голосования. Об этом сообщил в понедельник, 9 ноября пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Вместе с тем пресс-секретарь напомнил, что Владимир Путин ранее обещал проявить уважение к выбору американского народа и изъявил готовность работать с любым президентом США.

При этом некоторые прокремлевские политологи и депутаты сходятся на том, что Байден – худший из двух имевшихся вариант для России.

Независимые наблюдатели также напоминают, что в 2016 году Владимир Путин не стал дожидаться официального объявления о победе Дональда Трампа и поспешил поздравить его с избранием уже на следующий день после выборов.

Напомним, ранее Джо Байден пообещал, что, став президентом, с учетом того, если разведсообщество США найдет доказательства российского вмешательства в выборы 2020 года, он сделает все, чтобы Москва «заплатила за это соответствующую цену». Кроме того, Байден отметил, что на мировой арене Россия представляет собой самую большую угрозу для американцев, с точки зрения подрыва американской «безопасности и союзов».

Леонид Гозман: «Это демонстрация того, что Путин не в восторге от выбора американского народа»

Оппозиционный российский политик Леонид Гозман считает, что нежелание Кремля признать победу Джо Байдена вызвано несколькими причинами. По его словам, в любом случае такая позиция выглядит нарочито, если не демонстративно, особенно на фоне того, что большинство лидеров стран мира уже поздравили Байдена с избранием на пост президента.

«Это демонстрация того, что Путин не в восторге от выбора американского народа, – сказал он в комментарии для Русской службы «Голоса Америки». – Что бы там задним числом ни говорили сейчас политологи, но «стилистически» Трамп был ближе и понятнее Кремлю, чем Байден. Взять хотя бы ту напористость, с которой республиканец проводил свою внешнюю и внутреннюю политику».

Очевидно, здесь есть и личностный момент, предположил Леонид Гозман: «Байден неоднократно довольно нелицеприятно высказывался о Путине. А российский лидер отличается злопамятностью. Кроме того, Байден говорил, что будет достаточно жестко относиться к политике, проводимой Путиным. Соответственно, у Путина нет никаких иллюзий на этот счет».

Взаимоотношения Джо Байдена и Владимира Путина действительно имеют давнюю историю. Еще в 2011 году, Байден, находясь с визитом Москве, порекомендовал Путин, бывшему тогда премьер-министром РФ, не баллотироваться на очередной президентский срок в интересах страны. В преддверии избирательной кампании-2020 и в ходе нее Байден также не раз отпускал шпильки в адрес российского президента: В частности, он предупреждал его, что, если станет президентом США, дни путинской «тирании и попыток угрожать Соединенным Штатам и Восточной Европе будут сочтены».

Между тем Леонид Гозмана полагает, что приход Байдена в Белый дом принципиально не скажется на общем контексте российско-американских отношений. «Потому что он будет проводить взвешенную и в чем-то гораздо более предсказуемую политика в отношении России, чем его предшественник, – пояснил он. – К тому же в чем-то подходы демократов (во внешнеполитической повестке) по отдельным вопросам более совпадают с подходами Москвы, чем у республиканцев. В частности, это касается иранской ядерной проблемы».

Политик также не исключил, что при Байдене активнее пойдет дело с договоренностями в области контроля над вооружениями и будет пролонгирован Договор СНВ-3.

Валерий Гарбузов: «Линия Вашингтона в контексте взаимоотношений с Москвой определена, начиная с 2014 года»

В свою очередь директор Института США и Канады, профессор Валерий Гарбузов согласен с тем, что характер российско-американских отношений не изменится, но объясняет это по-иному. На его взгляд, определяющим моментом здесь стал двухпартийный консенсус в Конгрессе в отношении политики сдерживания России.

«Линия Вашингтона в контексте взаимоотношений с Москвой определена, начиная с 2014 года (после аннексии Россией Крыма), с тех пор и действует санкционная спираль, – подчеркнул собеседник «Голоса Америки». – Она была прочерчена еще при демократе Обаме и продолжена при республиканце Трампе. Никаких предпосылок к изменению этой традиции не предвидится. Санкции, примененные к России, не сокращаются, а только накапливаются».

Поэтому Валерий Гарбузов весьма сдержанно оценивает перспективы нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном даже в контексте глобальной безопасности.

«Пока трудно говорить, станут ли они (отношения) хуже или лучше при Байдене, – рассуждает он. – Объективно говоря, большая часть экспертов по разоружению и контролю над вооружениями – люди, которые больше тяготеют к Демпартии. Так что на этом направлении (буду говорить здесь очень осторожно) могу быть какие-то сдвиги, которые выразятся началом хотя бы консультаций на экспертном уровне. Это возможно. Но вслед за консультациями, которые скорее всего будут носить характер зондирования, должны начать серьезные переговоры с участие государственных деятелей, министров иностранных дел. Если все это приведет к решению продлить договор СНВ-3, это будет результат».

Но надеяться, что это произойдет легко и просто, я бы не стал, заключил директор Института США и Канады.

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