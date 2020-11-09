Победа будет за нами! 1 9.11.2020, 23:25

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Посмотрите в окно - возможно, прямо сейчас там проходит акция за свободную Беларусь.

«Несмотря на огромное количество задержанных на Марше Народовластия и проявления неадекватной жестокости со стороны силовиков, которые не дали возможности собраться в одну большую колонну, шествие все равно состоялось, - пишет читательница телеграм-канала «Баста!». – Люди собрали в колонны поменьше. И в ответ на проявление жестокости со стороны фашистов не только Минск, но и вся Беларусь вышла вечером на улицу с национальной символикой.

Сегодня также прошёл традиционный марш пенсионеров совместно с медиками, в котором приняли участие около 5000 человек.

Каждый вечер почти во всех городах и деревнях Беларуси жители собираются на акции протеста.

И это уже не остановить!

Посмотрите в окно - возможно, прямо сейчас там проходит какая-нибудь акция за свободную Беларусь.

Победа будет за нами.

Жыве Беларусь!»

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