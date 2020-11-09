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Глава МИД Великобритании призвал к проведению свободных выборов в Беларуси

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  • 9.11.2020, 23:20
  • 2,568
Глава МИД Великобритании призвал к проведению свободных выборов в Беларуси
фото: ShutterStock

Также Доминик Рааб призвал привлечь к ответственности всех, кто причастен к насилию против демонстрантов.

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб считает необоснованной высылку двух британских дипломатов из Беларуси.

«Высылка двух британских дипломатов из Беларуси за законное наблюдение за протестами совершенно необоснована. Лукашенко не может скрыть давление на его собственный народ. Единственный путь: свободные и честные выборы, а также привлечение к ответственности всех, кто причастен к насилию против демонстрантов», - написал Рааб в Twitter в понедельник вечером.

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