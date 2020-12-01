Глава администрации Лукашенко находится на ИВЛ в тяжелом состоянии? 29 1.12.2020, 8:14

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иллюстрационное фото

У него COVID-19.

Вчера телеграм-канал Nexta опубликовал сенсационный перехват еще одного телефонного разговора приближенных к Лукашенко людей. На этот раз опубликована беседа пресс-секретаря Таракана Натальи Эйсмонт и его помощника по общим вопросам Николая Латышенка.

В разговоре Наталья «Массандра» допускает, что заразилась на совещании по внешней политике 17 ноября. На той встрече присутствовал, по ее словам , больной коронавирусом Игорь Петрович [вероятно, имеется в виду глава администрации Таракана Игорь Сергеенко]: ему пропускать мероприятие запретил «шеф». Женщина, будучи уже привитой российской вакциной от коронавируса, на совещании села рядом с ним. Игорь Петрович был без маски, чтобы не нервировать «шефа». Сейчас же, со слов собеседницы, Игорь Петрович на ИВЛ, у него все плохо.

Из разговора выясняется, что многие сотрудники АП по месяцу и более под различными предлогами не выходят на работу.

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