Бастуют все! 1.12.2020, 8:28

3,239

Герои нашего времени.

Понятно, что вся страна возлагает надежды на работников крупных предприятий! И они, между прочим, стараются, пишет телеграм-канал «Рабкор».

В сводке новостей опять «Нафтан». Потому, что там ушел в стачку, оператор технологической установки Парчинский Кирилл.

И куда же нам без «Беларускалия»? Там начали бастовать: машинист горных выемочных машин Батуев Андрей и электрослесарь Макоед Александр.

Ребятам – респект!

А теперь – барабанная дробь! Потому что у нас есть еще и Вьюхина Антонина, оператор заправочных станций. Стачком Беларуськалия пишет, что она смелая и красивая.

Ну, мы вообще-то и сами видим!

Берем пример! Бастуют все!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».