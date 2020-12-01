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Бастуют все!

  • 1.12.2020, 8:28
  • 3,239
Бастуют все!

Герои нашего времени.

Понятно, что вся страна возлагает надежды на работников крупных предприятий! И они, между прочим, стараются, пишет телеграм-канал «Рабкор».

В сводке новостей опять «Нафтан». Потому, что там ушел в стачку, оператор технологической установки Парчинский Кирилл.

И куда же нам без «Беларускалия»? Там начали бастовать: машинист горных выемочных машин Батуев Андрей и электрослесарь Макоед Александр.

Ребятам – респект!

А теперь – барабанная дробь! Потому что у нас есть еще и Вьюхина Антонина, оператор заправочных станций. Стачком Беларуськалия пишет, что она смелая и красивая.

Ну, мы вообще-то и сами видим!

Берем пример! Бастуют все!

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