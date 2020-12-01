Экономист: Уровень управления страной можно сравнить с шариковским «отнять и поделить» 7 1.12.2020, 8:40

3,668

Вместе с узурпатором канут в лету и его «депутаты».

Эксперт по маркетингу и системному развитию бизнеса Алексей Колб считает, что так называемая «палатка» может прекратить свое существование после ухода Лукашенко, пишет gazetaby.com

— Я думаю, «палата представителей», которая появилась с подачи Лукашенко, точно так же внезапно пропадет как орган законодательной власти после его ухода. Функциональность ее неочевидна, расходы на ее содержание громадны, пользы от нее нет. Никто не вспомнит хотя бы три закона, полезных для экономики Беларуси, которые появились с подачи «палаты представителей» за все годы ее существования, — прокомментировал эксперт последнее намерение парламентариев повысить штрафы за неуплату дорожного сбора.

Он также потроллил «депутатов», которым Лукашенко «расширил полномочия», разрешив обсуждать, дебатировать в парламенте, на уровне законов принимать решения и вносить законы на темы «с подачи МВД, КГБ, губернаторов, местных органов власти».

— То есть МВД и КГБ будут подавать им решения — вот вам кубики, сидите на ковре и играйтесь! Не бизнес-климат улучшить, не льготы какие-то принимать, а только увеличивать штрафы. Уровень их (членов парламента) понимания можно сравнить с Булгаковским «забрать и поделить». Помните, как пришли к Преображенскому и сказали: «У вас 8 комнат, мы считаем, что это много, вы можете оперировать в столовой, кушать в коридоре…». Это сейчас происходит в Беларуси, не создание чего-то нового, а «кажется, у вас много — мы у вас забираем».

Почему они думают, что если зажимать и душить штрафами, продолжится рост экономики и в то время, как все говорят про гражданский мир и необходимость вернуться к диалогу, решают, как увеличить штрафы для неплательщиков дорожного налога?

В стране такая беспокойная обстановка, что обсуждать, например, бюджет или какие-то другие серьезные вещи опасно. Потому что, по представлению МВД и КГБ, инициатора такого обсуждения могут обвинить в антигосударственной деятельности и упаковать по уголовной статье.

Поэтому давайте лучше про штрафы поговорим.

Подобные действия приводят к росту неуважения к правительству, — отметил эксперт.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».