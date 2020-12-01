На границах Беларуси продолжается транспортный коллапс
- 1.12.2020, 9:03
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Данные с погранпереходов на утро 1 декабря.
Напряженная ситуация с пропуском большегрузных автомобилей через границу Беларуси со странами ЕС остается и по данным на 08:00 1 декабря, передают naviny.media.
Как сообщает ГПК, более 1570 фур ожидают своей очереди на выезд:
латвийское направление
«Григоровщина» — более 160;
«Урбаны» — более 10.
литовское направление:
«Каменный Лог» — более 400;
«Бенякони» — более 350;
«Привалка» — более 220;
«Котловка» — более 130.
польское направление:
«Брузги» — более 160;
«Берестовица» — более 80;
«Козловичи» — более 50.