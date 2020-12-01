Большая победа в маленьком городе 1.12.2020, 9:26

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Белорусы не сдаются.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал рассказ своей читательницы из Докшиц.

«Не могу не поделиться тем, что происходит в судах на периферии, - пишет читательница. - Итак, узнав, что в моем маленьком родном городке Докшицы будут судить местных активистов, решила приехать и поддержать.

Мы пришли с мамой в суд за полчаса, охранник проверил наши паспорта, измерил температуру и сказал ожидать внизу (к залу судебного заседания пройти не разрешили).

Через некоторое время прибыла еще группа поддержки наших невероятных граждан. И когда секретарь вышла пригласить нашу активистку на заседание, мы все с удивлением узнали, что, оказывается мы не можем присутствовать на заседании по причине коронавируса, пройти могут только близкие родственники. Ссылались на приказ верховного суда (да, пишу с маленькой буквы, потому что с большой писать эти слова давно не хочу).

Документ не показали, но зато показали бумажку о пропускном режиме, которая сиротливо лежала на маленьком столике.

Сама же активистка сказала, что пойдет на судебное заседание только вместе с гражданами, которые пришли ее поддержать.

Дальше больше. Когда мы попытались пройти к залу, на нас вызвали… да-да, тех самых «доблестных». Сначала приехали двое, потом еще четверо, потом еще.

По итогу суд от граждан охраняли около 12 человек. Для себя с удивлением отметила, что даже в маленьких Докшицах тоже есть тихари. Не такие уж вы и незаметные.

По итогу суд провели без человека. Дали 40 б.в. Отыгрались.

В ходе разговора замначальника местного РУВД Шупенько не выдержал напора и сознался, что председатель суда Елисеенко дал устное распоряжение: граждан не впускать. А потом и вовсе, стоя в коридоре суда, сказал, что мы находимся в коронавирусной инспекции и быть нам здесь нельзя, выгнал всех на улицу.

Но мы не из тех, кто просто так сдается. Пришлось донимать верховный суд звонками, чтобы уточнить, что же там за документ такой. По итогу работник верховного суда разъяснила, что есть документ, который устанавливает порядок пропуска людей на судебные заседания в период пандемии.

P.S. И да, видимо Докшицкому суду хорошо прилетело, т.к. позже секретарь вежливо сказала, что завтра на заседание могут прийти 5 человек.

(Не)маленькая, но Победа!

Жыве Беларусь!»

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