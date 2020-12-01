Идиоты 2 Олег Горунович, «Трибуна»

1.12.2020, 9:34

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Олег Горунович

Пройдет не так уж много времени, и им будет стыдно об этом вспоминать

От Минска до индонезийского острова Сулавеси больше 10 тысяч километров, но мне порой кажется, что мы как-то все незаметно для себя туда переехали. У местной народности тораджи своеобразное отношение к смерти и покойникам – вы наверняка об этом краем уха слышали и видели шокирующие снимки (например, мумию в кителе и солнечных очках, с которой возится родня).

Тораджи не устраивают похорон сразу после смерти – они постепенно привыкают к тому, что близкого человека больше нет рядом в прежнем виде и смысле. Тело может лежать в доме неделями и даже месяцами. За ним ухаживают – омывают, приносят еду, советуются. 9-11 августа в Беларуси мы стали свидетелями агонии, которая завершилась политической смертью. Сейчас в разгаре процесс прощания и привыкания, и в этот процесс вовлечена вся страна. Мы все очень страдаем.

Фото: Sijori Images/Barcroft Images

Тораджи живут скромно, но из жизни уходят с размахом. На похороны тратятся огромные деньги, практикуются жертвоприношения – в основном, режут свиней и быков (считается, что быки везут умершего в загробный мир). Белорусское «дожимки» также процесс дорогостоящий, хотя он пока не завершен. Утечка мозгов и инвестиций, грядущие санкции ЕС и скукоживание национальной экономики нам еще аукнется. Правда, бросается в глаза одно важное отличие: если индонезийцы пускают под нож только скот, то в Беларуси задумали еще и ритуальные человеческие жертвоприношения.

Речь о письме спортсменов за Лукашенко.

Активисты этого обращения как на подбор твердят, что, ставя свою подпись, выступают за спорт вне политики, хотя на самом деле очень даже наоборот – меняют лояльность на то, чтобы силой удерживающие политическую власть не уменьшили довольствие, но к этому вернемся позже. А сейчас – про «вне политики». Складывается чувство, что наши олимпийцы даже бравируют своей «аполитичностью». И в этой связи вспомнилось словечко: идиоты. Но не спешите принимать его за оскорбление, ведь я его пока только вспомнил, но никому не адресовал.

Это сейчас идиот – однозначно грубое обзывательство ну или в медицинских кругах определение глубокой степени умственной отсталости. Но вообще это слово использовали еще древние греки. Использовали (правда, с некоторым пренебрежением) в отношении людей, которые интересуются только своей частной жизнью и плевать хотели на политические процессы, на дела родного полиса. То есть уже три тысячи лет назад греки полагали, что это не очень хорошо – жить в таком вот состоянии.

Про белорусов говорят, что они проснулись. Заинтересовались тем, что происходит в стране, вспомнили о самоуважении. Если оперировать понятиями древних греков, многие из нас перестали быть идиотами. Однако кто-то стоит на своем праве идиотом зваться – и ставит свою подпись под провластным письмом, говоря о спорте вне политики, будто Национальный олимпийский комитет возглавляет не политик.

«Обращение деятелей белорусского спорта «Согласие во имя созидания и мира» и есть самое настоящее человеческое жертвоприношение. Оно, словно черная дыра, всасывает тех, кто боится и не может справиться со страхом, кто заблуждается или кто еще надеется что-то от этой власти урвать. Последняя категория – самая неприятная, но не думаю, что малочисленная: это и посредственные спортсмены, и руководители-неумехи, которые боятся перемен. Боятся стать ненужными. Они вам скажут, что любимую не отдают, но на самом деле – любимую насилуют. И будут продолжат делать это, пока она совсем не остынет, ведь Александр Лукашенко пообещал, что тепленькой Беларусь никому не отдаст.

Провластное письмо – это свеча, манящая мотыльков, чтобы их опалить. Это вагон, которым многим кажется последним, но на самом деле он пылающий. Люди жертвуют именами, репутацией даже непонятно во имя чего и кого. Мой прогноз – пройдет не так уж много времени, и всем им будет стыдно об этом вспоминать. Говорить на тему письма и сейчас мало кто хочет. Странное поведение, когда убежден в своей правоте и в чистоте своей совести.

Ситуация в Беларуси отучает удивляться. Она учит не идеализировать людей, даже если они казались мудрыми и сильными. Она учит лишь смотреть на поступки. Только поступки сейчас раскрывают суть человека. Не былые заслуги. Когда начали прессовать Николая Козеко, «Трибуна» звонила его звездному воспитаннику Антону Кушниру. Тот отказался от комментариев, сказав, что не в курсе ситуации. Поступок? Поступок. Когда Кушнир подписал письмо за Лукашенко (по сути, выступил на стороне тех, кто пытается размазать его учителя) и прочел мантру о спорте вне политики, я уже не удивился. Кушнир хочет состояться как тренер, а место для шага вперед – кому оно помешает?

Еще недавно спортсменов обширно упрекали за молчание. Говорили, что молчать, когда соотечественников убивают, избивают, сажают, – это днище. Но оказалось, что не днище. Сейчас молчание уже не выглядит таким уж большим грехом. Для самых безрассудных найдена углубленная альтернатива.

Давайте наблюдать, запоминать, и хватит удивляться.

Олег Горунович, «Трибуна»

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