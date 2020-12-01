Чемпион мира и Европы: Есть силовики, которые скрытно помогают протестующим 1.12.2020, 9:53

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Процесс пошел.

Чемпион мира и Европы, победитель I Европейских игр Степан Попов в новом выпуске на канале «ЧестнОК» рассказал о своих знакомых в силовых структурах.

«У всех моих знакомых в силовых структурах одни слова: «Я не участвовал в разгонах, меня там не было. Я болел, где-то еще был». Хотя потом все фотографии появляются в сети, где они участвуют и делают какие-то вещи.

Когда потом фамилии эти знакомые видишь. Обидно и неприятно. Хотелось бы, чтобы они в этом не участвовали. Чтобы они, наоборот, промывали мозги тем, кто участвует в разгонах и задержаниях.

Им же говорят, что там наркоманы и проститутки выходят. Вот я выхожу. А они меня знают. Хотелось бы, чтобы они доносили мысль другим, что надо успокаиваться.

Знаю, что там есть достойные люди. И без них совсем бы худо было. Если бы остались одни недумающие исполнители, без чести, без совести, без стыда, без достоинства.

Так что есть еще достойные. Они помогают скрыто. Мне приходит информация», – сказал Попов.