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Доцент МГЛУ Наталья Дулина: Власти вошли в финальный этап саморазрушения

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  • 1.12.2020, 9:59
  • 1,932
Доцент МГЛУ Наталья Дулина: Власти вошли в финальный этап саморазрушения
Наталья Дулина

Рост протестных настроений среди студентов не остановить.

Бывшая преподавательница кафедры итальянского языка в Минском государственном лингвистическом университете Наталья Дулина объявила о забастовке преподавателей, а после отбыла 14 суток административного ареста.

В интервью «Радыё Свабода» она рассказала, почему власти Беларуси вошли в финальный этап саморазрушения как руководство лингвистического университета привело к ее задержанию, как она проводила время в тюрьме и почему удивилась широким протестным настроениям среди студентов МГЛУ, которые, по ее мнению, прежде всего сосредоточены на карьере.

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