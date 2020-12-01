Доцент МГЛУ Наталья Дулина: Власти вошли в финальный этап саморазрушения

Доцент МГЛУ Наталья Дулина: Власти вошли в финальный этап саморазрушения2
- 1.12.2020, 9:59
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Рост протестных настроений среди студентов не остановить.
Бывшая преподавательница кафедры итальянского языка в Минском государственном лингвистическом университете Наталья Дулина объявила о забастовке преподавателей, а после отбыла 14 суток административного ареста.
В интервью «Радыё Свабода» она рассказала, почему власти Беларуси вошли в финальный этап саморазрушения как руководство лингвистического университета привело к ее задержанию, как она проводила время в тюрьме и почему удивилась широким протестным настроениям среди студентов МГЛУ, которые, по ее мнению, прежде всего сосредоточены на карьере.