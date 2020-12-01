Популярный доктор рассказал, когда больной коронавирусом наиболее заразен 1.12.2020, 10:04

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Это меняет подход ВОЗ к использованию масок.

Популярный украинский врач Евгений Комаровский рассказал о заразности носителей коронавируса и роли масок в борьбе с эпидемией.

— Меня спросили: «Вы раньше утверждали, что маска нужна только больному. А теперь говорите, что нужно носить всем. Что изменилось?» Отвечаю.

Относительно масок за время коронавирусной пандемии произошел серьезный пересмотр позиции медицинской науки. Фактически, с момента появления масок существовала общепринятая позиция ВОЗ, декларировавшая, что маски нужны больным, а здоровым носить их не нужно. Эту позицию ВОЗ озвучивали многие врачи, и я в том числе.

Но применительно к коронавирусу со временем выяснилась его удивительная особенность — человек, больной ковид-19, очень заразен до появления каких-либо симптомов. То есть вирус наиболее активно размножается три дня — два дня до симптомов и еще день с появления первых признаков болезни. Фактически человек, который кажется — себе и всем остальным — абсолютно здоровым, может активно распространять вирус.

Именно поэтому, с учетом этой особенности коронавируса, Всемирная организация здравоохранения принципиально изменила свое отношение к маскам. Если невозможно поддержание социальной дистанции в 2 метра между людьми, то маски должны носить все, потому что каждый из нас может быть потенциально заразен. Поэтому — будь вы в помещении или на улице — если расстояние между людьми меньше полутора метров, то маски обязательны для всех. Понятно, что если мама с ребенком выходят погулять и поиграть в песочнице, и там никого вокруг нет, то им не надо маски надевать, потому что они и так в тесном контакте друг с другом круглосуточно.

Но маски нужно носить правильно — любая маска должна закрывать нос. Одновременно нужно понимать, что маска — любая, хоть марлевая, хоть тканевая — не защищает вас от заражения, маска не дает вам заражать других, останавливая капли и мокроту. Не дает заболеть вам респиратор, как минимум fpp2, но если люди в публичных местах пользуются респираторами, то это должны быть респираторы без клапана. Потому что клапан облегчает выдох и позволяет вам с легкостью заражать кого угодно.

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