Что изменилось в Беларуси с 1 декабря 3 1.12.2020, 10:28

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Водители отказываются от старой «резины», а пенсионеров снова обманули.

Сайт Naviny.by собрал основные изменения, которые вступают в силу 1 декабря 2020 года.

Реальный размер пенсий снизился

С 1 декабря в Беларуси перерассчитают все трудовые пенсии: по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца.

На то, чтобы повысить выплаты для более чем 2,4 млн пенсионеров, государство потратит около 65 млн рублей.

В результате основной размер трудовой пенсии вырастет на 6%.

Минтруда отмечает, что «размер увеличения пенсии в результате перерасчета у каждого пенсионера будет свой, поскольку он зависит от стажа и зарплаты до выхода на пенсию, а также надбавок к основной пенсии».

Предыдущий перерасчет был произведен в июле. Трудовые пенсии по возрасту тогда увеличились в среднем на ту же величину — 6%.

По данным Минтруда, в результате всех повышений, которые имели место в 2020 году, средний размер пенсии по возрасту с учетом надбавок составит в декабре 499,7 рубля и увеличится на 5,5% по сравнению с ноябрем 2020 года (473,5 рубля).

Вместе с тем реальный размер пенсий (с учетом роста цен) в октябре снизился по сравнению с сентябрем на 0,6%, о чем свидетельствуют данные Белстата.

Подорожали сигареты

Некоторые марки сигарет вырастут в цене с 1 декабря.

Дороже на 5 копеек станут некоторые виды сигарет Winston, Sobranie, Richmond и Aroma Rich. На 10 копеек вырастет стоимость Kent.

В продаже появятся новые марки сигарет. Это Kent Crystal Bay и Kent Crystal Vibe (по 2,80 рубля за пачку), Kiss Brown и Kiss Jolly (по 2,75 рубля).

«Белавиа» будет летать только в один терминал Мюнхена

«Белавиа» с 1 декабря станет выполнять рейсы в Мюнхен только через терминал № 2 аэропорта имени Франца-Йозефа Штрауса. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Сейчас авиакомпания выполняет рейсы в Мюнхен по пятницам и воскресеньям. С 17 декабря в расписании запланированы также и рейсы в понедельник и четверг.

Белорусы смогут работать в Польше без ограничений

Белорусы, которые получили гуманитарную визу, с 1 декабря смогут трудоустраиваться в Польше наравне с другими категориями граждан. В том числе с теми, кому выдана рабочая виза.

Новая редакция закона «Об иностранцах» отменила запрет на работу для иностранцев с гуманитарной визой.

Об этом сообщает управление по делам иностранцев (Urząd do Spraw Cudzoziemców).

Напомним, такая виза позволяет иностранцу въехать в Польшу, не указывая точное место пребывания.

Планируется, что новшество будет действовать также в отношении белорусских врачей и IТ-специалистов, которые прибыли в Польшу с гуманитарной визой или с визой, где проставлена отметка Poland Business Harbour. Такая отметка ставится в визах сотрудников компаний, которые осуществляют релокацию бизнеса в Польшу.

Работать с гуманитарной визой, выданной польскими консульствами, можно только на территории Польши либо на польского работодателя.

В дальнейшем человек с такой визой может получить вид на жительство в Польше.

Водители обязаны использовать зимние шины

Правила дорожного движения требуют, чтобы с 1 декабря на транспортных средствах были установлены зимние шины, причем на всех колесах.

За участие в дорожном движении без зимних шин предусмотрена административная ответственность. Это предупреждение или штраф до 0,5 базовой величины (до 13,5 рубля).

По 4 декабря включительно на дорогах Беларуси проходит профилактическая акция «Зимний тюнинг для машин — правильный протектор шин!». Госавтоинспекция проверяет, как водители подготовили свои авто к эксплуатации зимой.

Ездить на зимней резине водители обязаны до 1 марта.

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