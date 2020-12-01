Байден провел первый телефонный разговор с генсеком ООН 1 1.12.2020, 10:32

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Джо Байден

Антониу Гутерриш и избранный президент США обозначили приоритетные направления для сотрудничества.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и избранный президент США Джо Байден в первом телефонном разговоре обсудили укрепление сотрудничества между Вашингтоном и всемирной организацией.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ООН.

«Генеральный секретарь был рад пообщаться с избранным президентом Байденом, чтобы лично его поздравить. Он подчеркнул принципиально важную роль, которую играет укрепление тесного сотрудничества между США и ООН», — отмечается в сообщении.

В ООН подчеркнули, что Гутерриш «ждет возможности работать вместе с избранным президентом и его командой, чтобы выстраивать партнерство для решения многих важных проблем, с которыми сталкивается мир сегодня, включая пандемию коронавируса, климатические изменения, поддержание мира и безопасности, защита прав человека и удовлетворение гуманитарных нужд».

13 ноября в США закончили подсчет голосов во всех штатах. Победителем президентских выборов стал кандидат от Демократической партии Джо Байден — он получил 306 голосов выборщиков при 270 необходимых. У Дональда Трампа — 232 голоса.

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