МАЗ проигрывает конкуренцию на российском рынке 5 1.12.2020, 10:35

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Впервые за последние годы «Урал» по продажам опередил белорусское предприятие.

На ключевом для себя российском рынке МАЗ в этом году проигрывает конкуренцию не только ПАО КамАЗ, но и второму местному производителю грузовиков — автозаводу «Урал», пишет «Завтра твоей страны».

Впервые за последние годы «Урал» по продажам опередил белорусское предприятие и удерживает это тактическое лидерство уже в течение трех кварталов 2020 года.

По итогам 2019 года в самом популярном классе грузовиков полной массой свыше 14 тонн, как и в предыдущие годы, белорусский производитель был впереди уральского конкурента. Рыночная доля МАЗ в начале 2020 года составляла 5,8%, «АЗ «Урал» — 4,6%.

Но уже в первом квартале 2020 года «Урал» вырвался вперед. Его доля в продажах выросла до 7,1%, а МАЗа сократилась до 5,1%.

По итогам полугодия «Урал» сохранил лидерство в соперничестве с белорусами. Его доля составляла 6,8%, а МАЗа — 5,3%.

Согласно недавно обнародованным лидером российского рынка ПАО КамАЗ данным, за три квартала этого года «Урал» по-прежнему впереди белорусов. Продажи уральцев составили 6,3%, а ОАО МАЗ — 5,7% из 40,9 тыс. грузовиков, реализованных за этот период на российском рынке.

В целом за три квартала 2020 года продажи в этом сегменте сократились на 6,4%. В отчетности КамАЗа сказано, что снижение продаж обусловлено «вводимыми ограничительными мерами для нераспространения коронавирусной инфекции и снижением цен на нефть».

КамАЗ, реализовав за этот период 22 237 автомобиля, сохранил лидерство на российском рынке грузовиков полной массой свыше 14 тонн. Его доля оценивается в 48,9%.

На втором месте находятся иностранные производители (вне «союзного государства Беларуси и России»), техника которых либо завозится на территорию России, либо производится на местных заводах. По итогам трех кварталов на них приходилось 39% всех продаж.

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